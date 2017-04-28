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Главные новости Тюменской области
13:12  28 апреля 2017 1

Анна Семенович поставила под угрозу срыва самый яркий субботник УрФО. Заменить ее некем, на помощь спешит аудитория «Инстаграма»

Анна Семенович заболела!ФОТО: из инстаграмма Анны Семенович

Анна Семенович из-за болезни, вероятно, не сможет участвовать в тюменском общегородском субботнике 29 апреля. Ее заменить некем.

Бывшая солистка группы «Блестящие» написала в Instagram роковую для тюменских поклонников новость. Она заболела. «Любимые, SOS, — просит помощи Анна Семенович. — Вчера начало сильно болеть горло, ночь вообще не спала, была температура и ломило все тело. Начала пить антибиотик, мне завтра лететь в Тюмень на экологическую и благотворительную акцию, выздороветь нужно за один день. Меня ждут люди, я не могу их подвести. Подскажите мощные средства от ангины, которое поставит меня на ноги».

Звезда сидит на таблетках
ФОТО: из инстаграмма Анны Семенович

Ее концертный агент Владимир подтвердил, что звезда чувствует себя плохо. «Мы постараемся ее подлечить к вылету в Тюмень», — сказал агент.

Один из организаторов «Экологических игр», руководитель Тюменского регионального отделения «МГЕР» Роман Рзаев в болезнь певицы не поверил, назвав это пиар-ходом. «Сначала анонсируется приезд звезды, поклонники ждут, и потом, чтобы подогреть ситуацию, звезда пишет о болезни. Это обычный рекламный ход. Заменять мы ее никем не планировали», — пояснил Роман Рзаев.

29 апреля Анна Семенович должна курсировать по улицам Тюмени на автобусе-«экомобиле». Машина будет делать остановки на самых массовых участках уборки. Вычислять их организаторы намерены по фотографиям в соцсетях с хэштегом #экомобиль — публиковать снимки должны сами участники субботника.

Визит телезвезды Анны Семенович, по словам Романа Рзаева, оплатили партнеры проекта «Экологические игры». По информации концертного агентства concert-agent.ru, участие Анны Семенович в каком-либо мероприятии в среднем стоит от полумиллиона до 750 тысяч рублей.

Владимир Балтунов
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