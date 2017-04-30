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20:15  30 апреля 2017 0

Жителей Нефтеюганска травят грязной водой. Комарова отчитала городские власти

Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды
Чистая вода появится в домах жителей Нефтеюганска не раньше сентябряФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова отчитала администрацию Нефтеюганска и местных коммунальщиков за грязную воду, которая более года течет из кранов нефтеюганцев. Чиновники оправдываются, что ситуацию исправят только через полгода, когда запустят в эксплуатацию станцию обезжелезивания и прочистят все городские трубопроводы.

Отчитываясь перед главой региона, генеральный директор ОАО «Юганскводоканал» Дмитрий Пайвин рассказал, что строительные работы на станции уже завершены, сообщает пресс-служба губернатора ХМАО. Процесс ввода станции в эксплуатацию завершится к концу лета. Однако чистая вода в кранах нефтеюганцев может появиться не ранее, чем через полтора года.

По словам директора водоканала, нужно провести очистку трубопроводов, которая займет много времени.« Очищать трубы параллельно со вводом станции обезжелезивания мы не можем, поскольку очищать трубы грязной водой попросту говоря невозможно», — пояснил Дмитрий Пайвин.

Наталья Комарова пообещала, что к вопросу чистой воды в кранах нефтеюганцев вернется через две недели. За это время власти города должны будут изучить опыт других муниципалитетов, проанализировать возможные технические решения. При этом она подчеркнула, что чиновники должны продумать и систему водоснабжения горячей водой, поскольку она также не отвечает санитарным нормам. «Я хочу отметить, что потребителя не должны волновать трудности, с которыми сталкивается предприятие или власть города, преодолевая проблемы. Город уже давно должен решить проблему с грязной водой, и на этом точка», — резюмировала глава региона.

По словам главы департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Югры Егора Ковальчука, решением этого вопроса может стать установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом доме. Пока ими оборудованы 68 многоквартирных домов города, еще 453 домах такие пункты можно установить. Остальные 255 домов, по словам Ковальчука, являются ветхими и аварийными, их реконструкция не имеет смысла.

Нина Калинина
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