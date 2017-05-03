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03 мая 2017
02 мая 2017
01 мая 2017
14:03  03 мая 2017 0

Диана Гурцкая натравила силовиков на аэропорт, в котором инвалида из ХМАО приняли за багаж

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, гурцкая диана
Диана Гурцкая обратилась в прокуратуру из-за инцидента с югорским инвалидомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура Чувашской республики подала иск к аэропорту города Чебоксары после обращения председателя комиссии Общественной Палаты России по поддержке семьи, детей и материнства Дианы Гурцкой. Об этом сообщает пресс-служба ОП РФ.

После заявления Дианы Гурцкой транспортная прокуратура Чувашии проверила факт нарушения прав инвалида-колясочника из ХМАО, паралимпийца Замира Шкахова и обратилась с иском к аэропорту в суд с требованием обеспечить доступность услуг этой организации для людей с ограниченными физическими возможностями. По информации аэропорта Чебоксар, специальный амбулифт будет приобретен в ближайшее время.

В феврале 2017 года паралимпийцу, чемпиону России по легкой атлетике Замиру Шкахову пришлось спускаться по трапу самолета на руках. В аэропорту столицы Чувашии не оказалось специального оборудования, поэтому Шкахову сотрудники аэропорта предложили спуститься на багажном лифте. В итоге спортсмен сошел на землю на руках.

Инцидент был снят на видео и вызвал общественный резонанс. Как ранее сообщало «URA.RU», работу международного аэропорта раскритиковал и югорский сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков, который был возмущен произошедшим.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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