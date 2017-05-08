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16:27  08 мая 2017 0

В Сургуте задержан 17-летний киллер

Предположительно, жена заказала убийство мужа и наняла подросткаФото: Pixabay

В Сургуте задержан 17-летний подросток, подозреваемый в заказном убийстве.

В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве мужчины в ночь с 7 на 8 мая. Тело погибшего было найдено на окраине в поселке Снежном, где ведется индивидуальное строительство. Труп местного жителя с травмами на голове нашли неподалеку от строящегося трехэтажного коттеджа.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, подросток забил мужчину палкой. По версии органов, произошло заказное убийство — жена заказала убийство мужа и наняла в качестве киллера 17-летнего знакомого, который состоит на учете в ПДН.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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