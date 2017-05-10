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10 мая 2017
12:43  10 мая 2017 0

Баскетбольная «Парма» меняет главного тренера

Главный тренер клуба (слева) станет ассистентомФото: пресс-служба БК "Парма"

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в новом сезоне поменяет главного тренера, которого выберут не из действующего штаба. А нынешний тренер Вячеслав Шушаков, занимающий эту должность на протяжении последних пяти лет, по всей видимости, станет ассистентом. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Башминов.

Клуб продолжит выступать в Единой лиге ВТБ, поэтому у «Пармы» стабильное будущее, уверен Башминов. По его словам, прошедший сезон стал для команды тестом на самостоятельность, по итогам которого выяснилось, что игрокам и тренерам нужно больше уверенности.

В минувшем сезоне пермский клуб всего один раз смог победить в матче с БК «Цмоки-Минск». В Кубке России пермяки взяли бронзовые медали.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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