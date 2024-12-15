Уголовка за вейп: Володин анонсировал рассмотрение ГД новых законопроектов

На следующей неделе Госдума рассмотрит ряд законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за продажу детям вейпов, электронных сигарет и других табачных изделий. За несоблюдение нарушителей будет ждать штраф до двух миллионов рублей и даже уголовная ответственность.
«На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и прочего», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что за несоблюдение закона человека (или организацию) будет ждать штраф до двух миллионов рублей и уголовная ответственность в случае повторного нарушения.
Цель данных мер — защита здоровья и жизни детей от негативного воздействия табачных изделий. Ожидается, что нововведения повысят осведомленность взрослых о последствиях нелегальной продажи таких продуктов несовершеннолетним и усилят контроль со стороны государства.
Также россиянам хотят запретить курить на ходу. Депутаты считают, что из-за дыма от табачной и никотинсодержащей продукции сзади идущие люди становятся пассивными курильщиками. Депутат ГД от «Новых людей» Амир Хамитов также заявил, что в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка.
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