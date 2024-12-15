Уголовка за вейп: Володин анонсировал рассмотрение ГД новых законопроектов

Госдума введет уголовную ответственность за продажу вейпов детям
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Госдума ужесточит наказание за продажу вейпов несовершеннолетним
Госдума ужесточит наказание за продажу вейпов несовершеннолетним Фото:

На следующей неделе Госдума рассмотрит ряд законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за продажу детям вейпов, электронных сигарет и других табачных изделий. За несоблюдение нарушителей будет ждать штраф до двух миллионов рублей и даже уголовная ответственность. 

«На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и прочего», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что за несоблюдение закона человека (или организацию) будет ждать штраф до двух миллионов рублей и уголовная ответственность в случае повторного нарушения.

Цель данных мер — защита здоровья и жизни детей от негативного воздействия табачных изделий. Ожидается, что нововведения повысят осведомленность взрослых о последствиях нелегальной продажи таких продуктов несовершеннолетним и усилят контроль со стороны государства.

Также россиянам хотят запретить курить на ходу. Депутаты считают, что из-за дыма от табачной и никотинсодержащей продукции сзади идущие люди становятся пассивными курильщиками. Депутат ГД от «Новых людей» Амир Хамитов также заявил, что в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка. 

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На следующей неделе Госдума рассмотрит ряд законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за продажу детям вейпов, электронных сигарет и других табачных изделий. За несоблюдение нарушителей будет ждать штраф до двух миллионов рублей и даже уголовная ответственность.  «На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и прочего», — заявил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что за несоблюдение закона человека (или организацию) будет ждать штраф до двух миллионов рублей и уголовная ответственность в случае повторного нарушения. Цель данных мер — защита здоровья и жизни детей от негативного воздействия табачных изделий. Ожидается, что нововведения повысят осведомленность взрослых о последствиях нелегальной продажи таких продуктов несовершеннолетним и усилят контроль со стороны государства. Также россиянам хотят запретить курить на ходу. Депутаты считают, что из-за дыма от табачной и никотинсодержащей продукции сзади идущие люди становятся пассивными курильщиками. Депутат ГД от «Новых людей» Амир Хамитов также заявил, что в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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