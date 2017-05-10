Пермский губернатор поддержал обучение в школе в две смены

16:58 10 мая 2017 0

Максим Решетников признался, что в школьные годы любил поспать подольше Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников встретился в Перми с руководителями школ. Врио губернатора похвалил директоров за успешную работу, а также заступился за обучение во вторую смену, что вызвало неоднозначную оценку в зале.

В среду, 10 мая, в пермской общеобразовательной школе «Мастерград» состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова с директорами школ Пермского края. В зале собралось более трехсот руководителей учебных заведений.

Максим Решетников сообщил собравшимся, что планирует участвовать в выборах губернатора в сентябре, и обозначил свое видение развития системы образования: создавать достойную инфраструктуру, строить новые здания для школ взамен ветхих и аварийных, делать упор на математику, физику, химию и информационные технологии — при знании этих предметов выпускникам легче трудоустроиться. В целом Решетников отметил, что уровень образования в Прикамье «на весьма и весьма достойном уровне», а зарплата педагогов за годы реализации «майских» указов президента выросла вдвое.

В режиме ответов на вопросы главе региона поступило предложение рассмотреть вариант возведения пристроев к школам, чтобы обеспечить учреждения возможностью обучать детей только в первую смену. Решетников положительно отнесся к этой идее, но выразил сомнения, что целесообразно отказываться от учебы в две смены.

«Вы посчитайте сначала, выгодна ли вам одна смена. Если скажете, что это экономически выгодно — ну давайте тогда посмотрим», — заявил врио губернатора и добавил, что самому ему нравилось учиться в школе во вторую смену.

В зале многие из директоров неоднозначно восприняли высказывание, но открыто спорить с главой региона никто не стал. Уже в качестве шутки Решетников добавил, что при обучении во вторую смену школьник может и подольше поспать, и не находиться под полным контролем родителей.

Уместно добавить, что на сегодняшний день Министерство образования РФ реализует программу ликвидации второй и третьей смен в школах. Ведомство исходит из того, что организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность школьного образования и реализацию образовательных программ второй половины дня (кружки, секции, дополнительные занятия).