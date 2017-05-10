{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
09 мая 2017
06 мая 2017
05 мая 2017
Главные новости Пермского края
19:03  10 мая 2017 0

Руководство прокуратуры Пермского края отчиталось о заработанных миллионах

Клипарт , купюры, деньги, рубли
Зарплата прокурора края и его заместителей не очень отличаетсяФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
все новости сюжета

Сотрудники пермской прокуратуры отчитались о доходах за 2016 год. Глава ведомства заработал Вадим Антипов 2 миллиона 730 тысяч рублей.

Согласно обнародованным данным, прокурор края Вадим Антипов имеет в собственности земельный участок площадью более тысячи квадратных метров и квартиру площадью 122 квадратных метра. Также в аренде у него есть служебная квартира площадью 99,6 квадратов и земельный участок площадью полторы тысячи квадратов.

Супруга главы ведомства и двое несовершеннолетних детей не имеют самостоятельного дохода. Автомобилей у семьи также нет.

Заместитель Архипова Владимир Черкасов заработал чуть меньше своего начальника — 2 миллиона 710 тысяч рублей, а его супруга — 375 тысяч рублей. В собственности прокурора три земельных участка, самый большой из которых имеет площадь более 2,5 тысяч квадратов. Также у него есть дача на 30 квадратов и две квартиры — 42 и 60,7 квадратов. Кроме этого, у чиновника имеется автомобиль «Мицубиси-Паджеро-Спорт». В собственности его супруги есть гараж-бокс.

Заместители прокурора Пермского края Александр Дерышев, Любовь Малышева и Виталий Ильенков заработали примерно по 2,5 миллиона каждый. Прокурор Перми Андрей Назаров заработал один миллион 686 тысяч рублей.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров