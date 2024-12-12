Пермский ТЦ стал одним из лучших в России

В Москве 11 декабря подвели итоги премии RCSC Awards 2024. Лучшим в стране среди моллов с торговыми галереями стал пермский торговый центр «Галерея». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национального совета торговых центров».
«С гордостью представляем вам список победителей и финалистов премии RCSC AWARDS 2024. Номинация „Торговая галерея“. Победитель — ТЦ „Галерея“, город Пермь», — сказано в сообщении.
Конкуренцию пермскому торговому центру составил ТЦ «Рябинушка» в Златоусте. Другие торговые центры в мероприятии в этом году принимать участие не стали.
Премия RCSC Awards 2024 существует в России более 20 лет. Она проводится в рамках мероприятия «Дни торговых центров». Ежегодно участниками становятся более тысячи моллов по всей стране. Организует премию «Национальный совет торговых центров». В 2024 году победителем стал пермский ТРЦ «Планета».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!