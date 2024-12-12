Пермский ТЦ стал одним из лучших в России

Пермский ТЦ «Галерея» выиграл премию RCSC Awards 2024
© Служба новостей «URA.RU»
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Жюри высоко оценило пермский ТЦ
Жюри высоко оценило пермский ТЦ Фото:

В Москве 11 декабря подвели итоги премии RCSC Awards 2024. Лучшим в стране среди моллов с торговыми галереями стал пермский торговый центр «Галерея». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национального совета торговых центров».

«С гордостью представляем вам список победителей и финалистов премии RCSC AWARDS 2024. Номинация „Торговая галерея“. Победитель — ТЦ „Галерея“, город Пермь», — сказано в сообщении.

Конкуренцию пермскому торговому центру составил ТЦ «Рябинушка» в Златоусте. Другие торговые центры в мероприятии в этом году принимать участие не стали.

Премия RCSC Awards 2024 существует в России более 20 лет. Она проводится в рамках мероприятия «Дни торговых центров». Ежегодно участниками становятся более тысячи моллов по всей стране. Организует премию «Национальный совет торговых центров». В 2024 году победителем стал пермский ТРЦ «Планета».

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В Москве 11 декабря подвели итоги премии RCSC Awards 2024. Лучшим в стране среди моллов с торговыми галереями стал пермский торговый центр «Галерея». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национального совета торговых центров». «С гордостью представляем вам список победителей и финалистов премии RCSC AWARDS 2024. Номинация „Торговая галерея“. Победитель — ТЦ „Галерея“, город Пермь», — сказано в сообщении. Конкуренцию пермскому торговому центру составил ТЦ «Рябинушка» в Златоусте. Другие торговые центры в мероприятии в этом году принимать участие не стали. Премия RCSC Awards 2024 существует в России более 20 лет. Она проводится в рамках мероприятия «Дни торговых центров». Ежегодно участниками становятся более тысячи моллов по всей стране. Организует премию «Национальный совет торговых центров». В 2024 году победителем стал пермский ТРЦ «Планета».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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