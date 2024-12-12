В ледовый городок в Перми набирают опрятных администраторов

МБУК «Пермская дирекция» через электронный аукцион ищет администраторов в ледовый городок на эспланаде. Работы оценили более чем в три миллиона рублей.
«Оказание услуг администратором на объектах новогоднего ледового комплекса на городской эспланаде. Срок оказания услуги — с 30 декабря 2024 года до 9 февраля 2025 года. Для обслуживания ледового городка требуется 23 человека», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
На работу примут опрятных мужчин и женщин в возрасте 18-50 лет. К оказанию услуг не допустят администраторов в состоянии опьянения. В обязанности сотрудников входит консультация посетителей по работе ледового городка, обеспечение соблюдения ими правил поведения, контроль за состоянием ледовых объектов, а также предотвращение конфликтов и несчастных случаев.
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