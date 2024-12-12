В ледовый городок в Перми набирают опрятных администраторов

Власти Перми ищут администраторов для работы в ледовом городке
© Служба новостей «URA.RU»
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В ледовый городок на эспланаде требуется 23 администратора
В ледовый городок на эспланаде требуется 23 администратора Фото:

МБУК «Пермская дирекция» через электронный аукцион ищет администраторов в ледовый городок на эспланаде. Работы оценили более чем в три миллиона рублей.

«Оказание услуг администратором на объектах новогоднего ледового комплекса на городской эспланаде. Срок оказания услуги — с 30 декабря 2024 года до 9 февраля 2025 года. Для обслуживания ледового городка требуется 23 человека», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

На работу примут опрятных мужчин и женщин в возрасте 18-50 лет. К оказанию услуг не допустят администраторов в состоянии опьянения. В обязанности сотрудников входит консультация посетителей по работе ледового городка, обеспечение соблюдения ими правил поведения, контроль за состоянием ледовых объектов, а также предотвращение конфликтов и несчастных случаев.

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МБУК «Пермская дирекция» через электронный аукцион ищет администраторов в ледовый городок на эспланаде. Работы оценили более чем в три миллиона рублей. «Оказание услуг администратором на объектах новогоднего ледового комплекса на городской эспланаде. Срок оказания услуги — с 30 декабря 2024 года до 9 февраля 2025 года. Для обслуживания ледового городка требуется 23 человека», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. На работу примут опрятных мужчин и женщин в возрасте 18-50 лет. К оказанию услуг не допустят администраторов в состоянии опьянения. В обязанности сотрудников входит консультация посетителей по работе ледового городка, обеспечение соблюдения ими правил поведения, контроль за состоянием ледовых объектов, а также предотвращение конфликтов и несчастных случаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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