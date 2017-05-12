{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
Главные новости Москвы
22:00  12 мая 2017 0

Депутат Верховной рады заявил, что МИД Украины купил встречу с Трампом за 400 тысяч долларов

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Украинские власти утверждают, что не заплатили ни копейки за визит в Белый домФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявил, что встреча главы МИДа Павла Климкина с президентом США состоялась при содействии американской лоббистской компании, которая взяла за свои услуги 400 тысяч долларов.

Как утверждает Артеменко, ни посол Украины, ни министр иностранных дел не планировали встречаться с Трампом. О возможности такой встречи они узнали только после неожиданного звонка от одного из американских лоббистов.

«Во-первых, встреча украинской делегации не только с президентом Трампом, а даже с вице-президентом Пенсом еще вчера не планировалась. Все заверения, что эта встреча стала возможной благодаря профессиональной работе украинских дипломатов — ложь. За эту встречу украинская сторона заплатила американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у народа», — цитирует слова депутата «Газета.ру».

Артеменко считает, что на подобные отчаянные меры МИД пошел, чтобы стабилизировать «внутриполитическую обстановку», которая накалилась после встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа.

Сам Климкин в ответ на обвинения заявил, что визит в Белый дом для украинской делегации оказался бесплатным. «Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации каких-либо встреч», заявил глава МИД Украины.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров