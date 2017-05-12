22:00 12 мая 2017 0

Украинские власти утверждают, что не заплатили ни копейки за визит в Белый дом Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявил, что встреча главы МИДа Павла Климкина с президентом США состоялась при содействии американской лоббистской компании, которая взяла за свои услуги 400 тысяч долларов.

Как утверждает Артеменко, ни посол Украины, ни министр иностранных дел не планировали встречаться с Трампом. О возможности такой встречи они узнали только после неожиданного звонка от одного из американских лоббистов.

«Во-первых, встреча украинской делегации не только с президентом Трампом, а даже с вице-президентом Пенсом еще вчера не планировалась. Все заверения, что эта встреча стала возможной благодаря профессиональной работе украинских дипломатов — ложь. За эту встречу украинская сторона заплатила американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у народа», — цитирует слова депутата «Газета.ру».

Артеменко считает, что на подобные отчаянные меры МИД пошел, чтобы стабилизировать «внутриполитическую обстановку», которая накалилась после встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа.



Сам Климкин в ответ на обвинения заявил, что визит в Белый дом для украинской делегации оказался бесплатным. «Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации каких-либо встреч», заявил глава МИД Украины.