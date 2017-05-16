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12 мая 2017
17:16  16 мая 2017 0

Власти Нижневартовска признались, что не в силах победить неприятный запах на въезде в город

Памятник
"Алешу" попытаются реконструировать в четвертый разФото: Александр Елизаров © URA.RU

Капремонт памятника покорителям Самотлора (в простонародье — «Алеша») в Нижневартовске должен быть закончен в августе 2017 года. На этот раз за работу взялась сургутская компания «Ударник», а сумма подряда составила 16,3 млн рублей. Сюда заложена капитальная реконструкция самого монумента и прилегающей к нему территории. По условиям контракта подрядчик также должен осветить территорию, обустроить газоны, посадить кустарники. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил «URA.RU» начальник по информационной политике администрации города Светлана Селиванова.

«Это символ Нижневартовска, очень важный памятник для всех горожан. Это история нашего города, именно поэтому ремонтные работы находятся под личным контролем главы, администрации, общественности и контролирующих органов. Объект будет сдан в августе 2017 года, дальнейших перенесений сроков быть не может», — комментирует Светлана Селиванова.

Также Селиванова добавила, что в данный момент рассматривается поручение главы города Василия Тихонова о возможности переноса очистных сооружений подальше от города и памятника. Это нужно для устранения неприятного запаха вблизи монумента. «К сожалению, решить эту задачу без огромных финансовых вложений нельзя, в связи с чем перенос очистных сооружений дело далеко не завтрашнего дня», — добавил начальник по информационной политике

Стоит отметить, что сургутский «Ударник» — уже четвертая по счету компания, занимающаяся реконструкцией памятника покорителям Самотлора. Три предыдущих подрядчика, «Юграгранит», «НовостройПроект» из Омска, «Туран» из Тюмени, с работой не справились, и контракты с ними были разорваны.

Игорь Волосин
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