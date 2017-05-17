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17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:31  17 мая 2017 0

На Урале чиновники положили гирлянду с помойки к мемориалу советским солдатам. ФОТО

Гирлянда, которую делали в школе ради 9 мая, цинично выкинули на свалку. А потом вернули на мемориалФото: URA.RU

Чиновники поселка Махнево положили венки с помойки к мемориалу солдатам, павшим в Великой отечественной войне. Кощунственное отношение к героям возмутило местных жителей.

По словам селян, уже 10 мая сотрудники администрации убрали венки и гирлянды от Обелиска Славы. Через пару дней жители нашли гирлянду с георгиевскими ленточками среди груды мусора на поселковой свалке. «Такое кощунство задело до глубины души!» — написал в соцсетях местный житель.

После народного возмущения власти вернули венки на место. Была принесена и гирлянда — прямо с помойки, уверены селяне. Возмущенная этим учительница местной школы Галина Кокшарова написала обращение депутату Андрею Альшевских. Вскоре женщину вызвали «на ковер».

«Был глава села, руководитель муниципального образования, его зам и начальник социальной службы. Вчетвером они принялись меня ругать: якобы, на свалке оказалась гирлянда с прошлого года, а эта хранилась на складе. Но я ее своими руками в школе делала, неужели не отличу?!» — рассказала «URA.RU» местная жительница. Гирлянду, пролежавшую несколько дней на помойке, чиновники все же пообещали убрать. Учительнице же посоветовали «походить по помойке, чтобы убедиться, что гирлянда у мемориала прошлогодняя».

Дозвониться до поселковой администрации не удалось.

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Гирлянда 9 мая. ФОТО: URA.RU

Данил Бардин
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