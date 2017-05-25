21:13 24 мая 2017 7

Владимир Путин поручил министрам увеличить зарплаты бюджетникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава государства Владимир Путин предложил правительству в ближайшее время рассмотреть возможность повысить зарплаты для тех категорий бюджетников, на которые не распространялись майские указы.

Путин напомнил министрам, что ряду бюджетников зарплата не повышалась на протяжении нескольких лет. Как пишет «Национальная служба новостей», президент попросил членов правительства провести индексацию зарплат бюджетникам с учетом инфляции и реальных возможностей федерального и региональных бюджетов.

Глава государства попросил министров проработать варианты индексации и представить соответствующие предложения. Путин настоятельно рекомендовал не затягивать решение данного вопроса, уточняет портал «Русская планета».

Говоря об исполнении майских указов в части повышения зарплат бюджетников, президент отметил, что «в целом заявленные обязательства исполняются».