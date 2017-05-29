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29 мая 2017
22:46  29 мая 2017 0

СБУ обвинила «Яндекс» в шпионаже за украинцами

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В ходе обысков изъяли серверы и документациюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Служба безопасности Украины после обысков в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе объяснила, что компания подозревается в передаче данных пользователей российским спецслужбам, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе обысков, которые прошли в рамках досудебного расследования уголовного дела о госизмене, из офисов «Яндекса» изъяли серверы и документацию для проведения экспертизы. Уточняется, что украинская спецслужба подозревает в систематической передаче данных топ-менеджмент компании, передает телеканал 360.

«По данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране во вред суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности», — заявила пресс-служба СБУ.

Обыски прошли 29 мая, официальный Кремль пока не комментирует ситуацию.

Семен Гринберг
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