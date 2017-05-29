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29 мая 2017
23:03  29 мая 2017 0

Украинский музыкант Иван Дорн отменил концерт на родине после угроз радикалов

Неизвестные уже сорвали концерт певицы Светланы Лободы по тем же причинамФото: Википедия

В Одессе отменили концерт украинского хип-хоп-исполнителя Ивана Дорна, который должен был состояться 9 июня. Мероприятие обещали сорвать местные националисты из-за его заявлений о дружбе между Москвой и Киевом.

Концерт, назначенный на 9 июня в клубе «Ибица», не состоится: продажи билетов уже остановлены, пишет Life. Музыкант заявлял российским СМИ, что концерт был отменен еще месяц назад и условий для выступления в Одессе пока нет, в то же время в будущем он планирует выступать на родине.

Как писало «URA.RU» ранее, 28 мая одесские радикалы сорвали выступление певицы Светланы Лободы. Неизвестные устроили митинг у клуба «Ибица», требовали изгнать исполнительницу за пределы страны и лишить ее украинского гражданства. В какой-то момент они начали жечь дымовые шашки и устроили потасовку с полицией.

Причиной протеста стали регулярные выступления певицы в России и поддержка российских артистов, которым запрещен въезд на территорию Украины.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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