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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:45  30 мая 2017 0

Заброшенную больницу в Екатеринбурге выставят на торги

Конструктивизм. Клипарт. Екатеринбург, конструктивизм, заброшенная, улица 8марта78, клиническая больница скорой помощи
Здание заброшенной больницы является объектом культурного наследияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть бывшей больницы скорой помощи в Зеленой Роще в Екатеринбурге планируют выставить на продажу в ближайшее время. Об этом сообщили в Фонде имущества Свердловской области.

Участникам аукциона будет предложено строение на улице 8 Марта, 78«а», входящее в комплекс заброшенной Клинической больницы скорой помощи. Объект находится в стадии разрушения, его общая площадь составляет 5249,6 кв. метра, уточнили в фонде. Проводить торги будет учреждение по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесённых к областной собственности (СИНПО).

«Подробная информация об аукционе — сроках подачи заявок, дате и времени проведения аукционе, а также начальной стоимости объекте недвижимого имущества — будет размещена на сайте в ближайшее время», — отметили в фонде.

Здание заброшенной больницы является объектом культурного наследия. Оно было закрыто на капитальный ремонт в 1999 году, однако работы так и не были проведены. Теперь больница стала пристанищем для бездомных, нередко там происходят пожары. На 2017 год Свердловская область включила здание в план приватизации.

Сергей Дианов
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