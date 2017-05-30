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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:53  30 мая 2017 2

ЛДПР назвала тройку потенциальных кандидатов в свердловские губернаторы. Наиболее достойного выдвинут через две недели

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Жириновский тянет руки к посту губернатора Свердловской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы губернатора Свердловской области
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10 июня пройдет конференция Свердловского регионального отделения ЛДПР, на которой либерал-демократы выдвинут своего кандидата в губернаторы Свердловской области.

Как стало известно «URA.RU», на выдвижение претендуют три статусных партийца. Наиболее активную деятельность из них в последнее время развернул Игорь Торощин. Он участвует в подготовке пула кандидатов в депутаты ряда свердловских муниципальных дум. Есть шансы представить ЛДПР на выборах у депутата Заксобрания Михаила Зубарева, которого могут поддержать областные власти. Последний из потенциальных кандидатов — депутат Госдумы РФ Данил Шилков.

Игорь Торощин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» воздержался от комментариев по поводу предстоящего выдвижения кандидата в губернаторы. Он подчеркнул, что принятие соответствующего решения — прерогатива Высшего совета ЛДПР, и предложил подождать, пока этот орган вышлет в Екатеринбург все необходимые бумаги.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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