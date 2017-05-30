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30 мая 2017
14:29  30 мая 2017 1

Камера МКС сняла человека без скафандра в открытом космосе. ВИДЕО

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., космос, наука, астронавт
Изображение получила одна из камер манипулятора «Декстер», который передвигается по внешней поверхности МКСФото: Pixabay

В объективе одной из внешних камер Международной космической станции (МКС) отразился загадочный «человек в синей шапочке» и без скафандра. Снятые кадры активно обсуждают пользователи Сети.

Изображение получила одна из камер манипулятора «Декстер» во время прямой трансляции с камер МКС, сообщает телеканал 360. Этот манипулятор передвигается по внешней поверхности станции, помогая космонавтам.

Во время работы в космосе на одном из мониторов манипулятора отчетливо видно изображение человека без скафандра в стеклянном элементе части МКС.

Впрочем, большинство пользователей интернета все-таки не поверили в загадочного «человека в синей шапочке» и предполагают, что удивительное изображение в объективе манипулятора является лишь игрой света, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Марина Мотылева
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