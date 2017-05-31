16:33 31 мая 2017 0

Спиртное выпускники закупали заранее и приносили с собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

День «Последнего звонка» в Челябинске стал предметом разбирательства между полицией и родителями школьников. Родственники выпускников предъявили правоохранителям претензии за «испорченный праздник».

Разбор ситуации прошел на заседании комиссии по делам несовершеннолетних УМВД города 31 мая. Полицейские заявили о задержаниях подростков, распивавших спиртное в общественных местах и провоцирующих недовольство окружающих. Усиленные в этот день патрули в Саду Победы, парках имени Гагарина и Тищенко приводили детей в оперативные штабы, размещенные в административных помещениях и, после беседы с сотрудниками ИДН, передавали на руки родителям. При этом, по словам представителя УМВД Сергея Абдувалеева, имели место вопиющие факты: родители выплескивали негатив на полицейских, которые «мешали детям отпраздновать».

Как сообщили «URA.RU» в ведомстве, говорить о массовости таких случаев нельзя. «Всего было составлено 18 протоколов. Пятеро несовершеннолетних распивали спиртное, шестеро появились пьяными в общественных местах, один попался на мелком хулиганстве. Еще три протокола были составлены на родителей, детям которых еще не было 16 лет. Еще двое взрослых наказаны за вовлечение подростков в распитие алкоголя», — пояснили в полиции.

«Родителей задержанных оповещали сразу, чтобы они забрали своих детей. Но не все реагировали на происшедшее с пониманием. Жалоб или заявлений по этому поводу не было, но вот недовольство „испорченным праздником“ некоторые выражали. Отмечу, что нам очень сильно помогли службы безопасности магазинов, расположенных поблизости от мест проведения последних звонков. Они очень жестко и эффективно контролировали продажу спиртного. Но, к сожалению, многие приносили алкоголь с собой или покупали его в других районах», — рассказала агентству руководитель пресс-службы УМВД Челябинска Светлана Калмыкова.

По свидетельству корреспондента «URA.RU», патрули в этот день были подчеркнуто лояльны. Чтобы привлечь их внимание, поведение подростков должно было выйти за рамки обычных «шалостей», вроде купания в фонтанах.