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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
18:34  25 мая 2017 2

Трезвые бантики? Не дождетесь! В челябинских фонтанах плавают пьяные школьники. ФОТО

Пьяные бантики. необр. Челябинск
Прощай, школа!Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный фонтан Челябинска отключили в день проходящих в школах «последних звонков», передает корреспондент «URA.RU». Пришедшие на площадь Революции выпускники остались без традиционной потехи.

Неделю назад, отвечая на вопросы журналистов, глава управления образования города Светлана Портье со смехом сказала: «фонтаны — это не наша тема». Но власти решили подстраховаться: водометы не работают, и вчерашних школьников встречает лишь каменная чаша, заполненная холодной водой. Проблемы обещали и тем, кто захочет отметить окончание школы слишком «по-взрослому»: полиция провела беседы с владельцами торговых точек, продающих алкоголь. Поговорили и с организаторами торжества — представителями родительских комитетов. Тем, кто не внял увещеванием, грозили специальными патрулями. Обеспечивать безопасность «последних звонков» вывели более двухсот полицейских и несколько десятков чоповцев.

Однако в середине дня и ближе к вечеру улицы города стали приобретать привычный вид: несмотря на все запреты, выпускники раздобыли спиртное, после чего их вполне устроили и неработающие фонтаны.

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Бегом к взрослой жизни Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительные наряды полиции в местах постшкольного разгула действительно присутствуют. Однако на излишнюю радость вчерашних детей они предпочитают закрывать глаза, пока она не выходит за рамки разумного.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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