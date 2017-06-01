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01 июня 2017
15:43  01 июня 2017 2

Путин рассказал о русофобии, которая хлещет через край

Путин на ЧТПЗ и ЭТЕРНО. Челябинск, путин владимир, этерно
Он считает. что это не будет продолжаться бесконечноФото: Пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

Президент России Владимир Путин надеется, что русофобия, которая исходит из некоторых стран, не будет продолжаться бесконечно. Свое отношение к ситуации он выразил в беседе с главами информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

По мнению главы РФ, «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». «Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует эту политику», — подчеркнул Путин. Он считает, что русофобия выгодна тем, кто выступает за однополярный мир и пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные интересы, передает «Федеральное агентство новостей».

В то же время ситуация однозначно меняется, подчеркнул президент: «Мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, эта тенденция сохранится», добавляет РБК.

Также Владимир Путин упомянул об обвинениях российских хакеров во вмешательстве в избирательные кампании за рубежом. «Никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране», — отметил он. Помимо этого глава РФ признал, что у него есть разногласия с канцлером Германии Ангелой Меркель, но есть и много точек соприкосновения.

Как писало «URA.RU» ранее, 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал русофобией обвинения в кибератаке на сайт главы Украины Петра Порошенко. «Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений», — убежден представитель Кремля.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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