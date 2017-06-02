08:56 02 июня 2017 0

Компания будет использовать персонажей для рекламы своей продукции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Французская компания Danone заключила контракт с «Союзмультфильмом» на производство 30 новых серий мультфильма «Простоквашино», которые должны будут выйти в 2018—2020 годах. Все они будут сняты в 2D и 3D формате продолжительностью 6,5 минуты, пишет «Коммерсант».

Danone, как отмечается, полностью профинансирует производство, однако одним из пунктов контракта станет право на использование аудиовизуальных мультяшных образов для маркетинга и рекламы молочной продукции. Права будут действовать при этом на протяжении 70 лет в России, странах СНГ, Грузии, Прибалтики, Евросоюза, Китая и Монголии.

Согласно договору, компания выплатит «Союзмультфильму» 500 млн рублей в течение пяти лет. 200 млн из них Danone заплатит как раз за использование персонажей мультфильма, а остальные 300 млн уйдут на производство новых серий.