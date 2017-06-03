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Главные новости Свердловской области
12:05  03 июня 2017 0

В Екатеринбурге человек с рогаткой стреляет по автомобилям. Водители в гневе. ФОТО

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, разбитое стекло, авария, дтп
Хулиган стреляет по стеклам автомобилейФото: pixabay.com

В микрорайоне Пионерский появился человек с рогаткой. Хулиган бьет стекла машин.

Подписчик паблика «Типичный Екатеринбург» во «Вконтакте» пожаловался, что его автомобиль расстреляли девять раз. В соцсети выложено фото двух «расстрелянных» авто «Судзуки» и «Тайота», однако как предполагает подписчик, их могут быть десятки, если не больше.

«Стреляет по машинам, причина неизвестна! Если кто столкнулся с этим просьба отозваться. Мою машину расстреляли уже 9 раз», — просит пострадавший автовладелец.

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Фото: Соцсети, «Инцидент.Екатеринбург»

Нина Калинина
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