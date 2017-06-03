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03 июня 2017
14:48  03 июня 2017 0

Евросоюз готов выделить на восстановление Донбасса 50 млн евро

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Разрушенному Донбассу Евросоюз дает деньги в виде гуманитарной помощиФото: Карина Ванеш © URA.RU
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В Евросоюзе обсуждается вопрос о восстановлении инфраструктуры в городах Донбасса, а также реализации гуманитарных проектов на востоке Украины. Об этом заявила пресс-служба Верховной рады Украины со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана, который ранее посетил Донецкую область.

Хан, в частности, побывал в Мариуполе, в котором положительно оценил восстановление объектов городской инфраструктуры. Там же он рассказал, что Украина может рассчитывать дополнительно на 50 млн евро для реализации гуманитарных проектов, сообщает RT.

Издание отмечает, что еврокомиссар побывал в Донбассе вместе с главой мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулом Апаканом.

Нина Калинина
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