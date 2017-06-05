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05 июня 2017
18:03  05 июня 2017 0

Синоптики пообещали москвичам нежаркое лето

Клипарт. Уфа, Москва, кремль, москва-сити, москва-река
Самым жарким месяцем этого лета в столице станет июльФото: Илья Московец © URA.RU

В течение лета температура в Москве будет находиться строго в рамках климатической нормы. Об этом в интервью RT рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Климатическая норма для столицы России, как пояснил собеседник агентства, — это +11,5 ночью и +21,7 днем в июне; +13,5 ночью и +23,1 днем в июле; и +12 ночью, а днём +21,5 в августе месяце.

«Возможны колебания в зависимости от солнца или дождей. Но прогноз таков, что именно в этих рамках и будет температурный фон практически всё лето», — добавил Тишковец, отметив, что тридцатиградусной жары не прогнозируется.

Сергей Демин
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