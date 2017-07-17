В Перми в жилом доме на головы жильцов рухнул потолок. Инцидент произошел вечером 16 июля на улице Липовая, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Пермскому краю.
«В 19:20 (местное время) поступило сообщение о частичном обрушении потолочного перекрытия в жилом доме», — рассказали в управлении.
Последствия ликвидировали 27 человек и 10 единиц техники. Жильцы дома были эвакуированы. Они разместились у родственников. Имущество пострадавших охраняют полицейские. Раненых нет.
Ранее на Урале обвалилась крыша мечети. Среди пострадавших оказались мать с годовалым ребенком.