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10:17  17 июля 2017 1

В Перми жилой дом эвакуировали из-за обрушения. На ликвидацию последствий направили почти 30 человек

Проблемы в жилом доме в городе Курган после капитального ремонта. Курган., капитальный ремонт, ремонт, обвалившийся потолок
Собственники жилья эвакуированыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми в жилом доме на головы жильцов рухнул потолок. Инцидент произошел вечером 16 июля на улице Липовая, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Пермскому краю.

«В 19:20 (местное время) поступило сообщение о частичном обрушении потолочного перекрытия в жилом доме», — рассказали в управлении.

Последствия ликвидировали 27 человек и 10 единиц техники. Жильцы дома были эвакуированы. Они разместились у родственников. Имущество пострадавших охраняют полицейские. Раненых нет.

Ранее на Урале обвалилась крыша мечети. Среди пострадавших оказались мать с годовалым ребенком.

Семен Гринберг
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