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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
15:52  17 июля 2017 2

На Урале новичок за рулем протаранил поезд и едва не убил семью. ВИДЕО

Водитель выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофораФото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области легковой автомобиль врезался в электровоз, выехав на переезд на красный сигнал светофора. Столкновение произошло возле города Сухой Лог.

«На 14-м километре автодороги Сухой Лог — Алтынай водитель машины „Форд Фокус“, имеющий стаж вождения полтора месяца, выехал на красный сигнал светофора на железнодорожный переезд, где врезался в локомотив грузового поезда 2ЭС6-164», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В машине пострадала вся семья: 37-летний водитель получил перелом правой голени, у его 37-летней жены ушиб грудной клетки слева, а 18-летний подросток получил тупую травму живота.

Александр Лукманов
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