В Свердловской области легковой автомобиль врезался в электровоз, выехав на переезд на красный сигнал светофора. Столкновение произошло возле города Сухой Лог.
«На 14-м километре автодороги Сухой Лог — Алтынай водитель машины „Форд Фокус“, имеющий стаж вождения полтора месяца, выехал на красный сигнал светофора на железнодорожный переезд, где врезался в локомотив грузового поезда 2ЭС6-164», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В машине пострадала вся семья: 37-летний водитель получил перелом правой голени, у его 37-летней жены ушиб грудной клетки слева, а 18-летний подросток получил тупую травму живота.