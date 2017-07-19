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19 июля 2017
18 июля 2017
02:52  19 июля 2017 0

В США защитники животных выпустили 35 тысяч норок, не способных жить на воле

Сотни зверьков уже были найдены погибшими в окрестностях фермыФОТО: Wikipedia

На ферме американского города Иден-Валли из клеток выпустили тридцать пять тысяч домашних норок, неприспособленных к жизни в дикой природе. Предполагается, что зверьков освободили «защитники животных».

По мнению полиции, увезти настолько большое число норок незаметно просто невозможно, а следовательно у преступников отсутствовали корыстные мотивы. Подозрения сразу упали на активистов движения в защиту прав животных, которые выступают против разведения и забоя зверей ради получения меха.

«Если бы они действительно заботились о животных, то они не выпустили бы тысячи норок умирать на жаре», — прокомментировал происшедшее шериф округа Дон Гундмундсон.

По словам шерифа, сотни зверьков уже были найдены погибшими в окрестностях фермы. Норки, которые никогда до этого не жили на воле, не обладают навыками, необходимыми, чтобы выжить в дикой природе. ФБР оказывает помощь в поимке вандалов. За информацию о виновниках произошедшего назначено вознаграждение, сообщает «Life.ru».

Александр Черноскутов
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