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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Челябинской области
23:30  19 июля 2017 0

Офицер ГИБДД задержан в Магнитогорске за продажу водительских удостоверений

Задерживали майора Петрашова оперативники УФСБ и УСБ ГУ МВДФото: ТВ-ИН

Начальник экзаменационного отделения ГИБДД УМВД России по Магнитогорску майор полиции Алексей Петрашов задержан по подозрению в получении взятки. Офицера подозревают в том, что он брал деньги за получение гражданами водительских удостоверений

«По версии следствия, в течении 2016 года подозреваемый получал взятки на общую сумму не менее 35 000 рублей за организацию приема экзаменов, без фактической проверки знаний, — сообщает следственное управление СКР по Челябинской области. — В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения».

Как ранее писало «URA.RU», обыски по месту службы майора Петрашова прошли в среду, 19 июля. В операции по изобличению подозреваемого и его задержанию принимали участие оперативники УФСБ по Челябинской области и их коллеги из Управления собственной безопасности областного полицейского главка.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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