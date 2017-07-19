Начальник экзаменационного отделения ГИБДД УМВД России по Магнитогорску майор полиции Алексей Петрашов задержан по подозрению в получении взятки. Офицера подозревают в том, что он брал деньги за получение гражданами водительских удостоверений
«По версии следствия, в течении 2016 года подозреваемый получал взятки на общую сумму не менее 35 000 рублей за организацию приема экзаменов, без фактической проверки знаний, — сообщает следственное управление СКР по Челябинской области. — В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения».
Как ранее писало «URA.RU», обыски по месту службы майора Петрашова прошли в среду, 19 июля. В операции по изобличению подозреваемого и его задержанию принимали участие оперативники УФСБ по Челябинской области и их коллеги из Управления собственной безопасности областного полицейского главка.