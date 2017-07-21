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Главные новости Челябинской области
08:50  21 июля 2017 0

На Южный Урал надвигается настоящее лето. Будет жарко!

Жара в Екатеринбурге. Фонтан в дендропарке и Плотинка, вода, подростки, лето, жара, дети, тинейджеры, школьники
В предстоящие выходные в Челябинске будет жара, ливни и грозыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области в предстоящие выходные установится по-настоящему жаркая погода. 21 июля температура воздуха поднимется до 27 градусов, на юге области — до 30. По данным челябинского гидрометцентра, жара сохранится до конца недели.

Утром в пятницу в отдельных районах области ожидаются туманы. Любителям пикников на природе следует быть готовыми к тому, что на протяжении всего уик-энда днем и ночью будут идти дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду, при грозах до 15 метров.

Новая рабочая неделя, с 24 июля, будет дождливой. Температура воздуха в Челябинске составит 23-25 градусов тепла.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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