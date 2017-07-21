На Южный Урал надвигается настоящее лето. Будет жарко!

В Челябинской области в предстоящие выходные установится по-настоящему жаркая погода. 21 июля температура воздуха поднимется до 27 градусов, на юге области — до 30. По данным челябинского гидрометцентра, жара сохранится до конца недели.
Утром в пятницу в отдельных районах области ожидаются туманы. Любителям пикников на природе следует быть готовыми к тому, что на протяжении всего уик-энда днем и ночью будут идти дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду, при грозах до 15 метров.
Новая рабочая неделя, с 24 июля, будет дождливой. Температура воздуха в Челябинске составит 23-25 градусов тепла.