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21 июля 2017
13:07  21 июля 2017 0

Хакеры поглумились над смертью фронтмена Linkin Park, взломав соцсети его вдовы

Кальяны в
Хакеры влезли в аккаунт жены погибшего музыканта Честера БеннингтонаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хакеры взломали Twitter вдовы Честера Беннингтона Талинды и поглумились над его смертью. На странице от имени женщины они написали, что Честера убили, и у нее есть доказательства.

Затем последовало еще несколько шокирующих «признаний». В следующем твите вдовы злоумышленники написали, что она ему изменяла с другим участником группы Майком Шинодой, а Беннингтона никогда не любила и с музыкантом была только ради денег. Еще в одном твите хакеры написали от имени вдовы сообщение о том, что именно она подстрекала его на суицид. Все твиты были оперативно удалены, а сам аккаунт временно заблокирован администрацией соцсети, сообщает портал Life.ru.

Известие о самоубийстве фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона, напомним, повергло многих музыкантов и фанатов группы в шок. 41-летний музыкант свел счеты с жизнью в день рождения своего друга, солиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который также ранее совершил самоубийство.

Как пишет «Национальная служба новостей», выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал более пяти миллионов просмотров. У певца, который на протяжении многих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, остались шестеро детей.

Нина Калинина
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