Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу по толпе в караоке-клубе «Соло» в Нижневартовске и ранившего в голову 19-летнюю девушку. Стрелок был задержан нижневартовскими оперативниками в Уфе, сообщила «URA.RU» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.
Как уточнила собеседница, задержанного в настоящий момент этапируют в Нижневартовск. Еще двое объявленных в розыск подозреваемых скрываются от полиции.
По информации источника агентства в правоохранительных органах Югры, стрелок и его спутники имеют отношение к местной организованной преступности.
Группа злоумышленников перед стрельбой в «Соло» находилась в аналогичном заведении «Соловей», где устроила драку, в результате которой пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Покинув первое заведение, молодые люди продолжили беспорядки, на этот раз с применением травматического оружия. Пострадавшая от ранения девушка была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело в рамках ст. 111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей».