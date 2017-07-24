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Главные новости Югры
17:38  24 июля 2017 0

Полиция задержала стрелка, открывшего огонь в ночном клубе Нижневартовска. Его подозревают в связях с ОПГ

Клипарт, всего понемногу, убийство, разбой, патроны, пистолет, оружие, бандитизм, нападение
Мужчина открыл огонь по толпе и прострелил голову 19-летней студенткеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу по толпе в караоке-клубе «Соло» в Нижневартовске и ранившего в голову 19-летнюю девушку. Стрелок был задержан нижневартовскими оперативниками в Уфе, сообщила «URA.RU» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Как уточнила собеседница, задержанного в настоящий момент этапируют в Нижневартовск. Еще двое объявленных в розыск подозреваемых скрываются от полиции.

По информации источника агентства в правоохранительных органах Югры, стрелок и его спутники имеют отношение к местной организованной преступности.

Группа злоумышленников перед стрельбой в «Соло» находилась в аналогичном заведении «Соловей», где устроила драку, в результате которой пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Покинув первое заведение, молодые люди продолжили беспорядки, на этот раз с применением травматического оружия. Пострадавшая от ранения девушка была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело в рамках ст. 111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей».

Эльдар Булатов
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