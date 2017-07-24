Известному врачу предложили стать сенатором от Пермского края

Пермскому заслуженному врачу предложено побороться за место в Совете Федерации. Однако сам доктор сообщил «URA.RU», что не верит в шансы стать сенатором.
Кандидат в губернаторы Пермского края от «Партии Великое Отечество» Олег Хараськин на своей странице в Facebook сообщил, что предложил стать кандидатом в сенаторы заслуженному врачу России, кандидату медицинских наук, экс-начальнику краевого госпиталя для ветеранов Валерию Агафонову.
«Почему именно медик? Потому что вижу, какое бедственное положение сложилось сегодня в этой сфере. Эта крайне сложная и требующая высочайшей квалификации управления отрасль — в тяжелейшей стагнации. А Валерий Алексеевич еще во времена Пермской области много лет отдал работе именно в сфере управления, и управления первичным звеном медицинской помощи — муниципальным», — написал Хараськин.
Сам Валерий Агафонов пояснил «URA.RU», что поддерживает кандидата, но не верит в шансы стать сенатором: «Я глубоко уважаю Олега Хараськина и готов оказать ему поддержку. Но надо реально смотреть на вещи и не заниматься шапкозакидательством. Речь о формальной процедуре, которую должен пройти каждый кандидат в губернаторы».
В настоящее время продолжается процедура сдачи документов для регистрации на выборах. Каждый из семи кандидатов должен пройти муниципальный фильтр (сдать в свою поддержку подписи 6% депутатов из 75% муниципалитетов Прикамья) и предложить три кандидатуры на место в Совете Федерации.
На сегодняшний день представителем исполнительной власти Пермского края в Совете Федерации остается Андрей Климов, который был депутатом Госдумы в период 1999—2012 годов. Климов возглавляет подкомитет по взаимодействию со странами БРИКС. По информации источников «URA.RU», действующий сенатор войдет в «тройку» врио губернатора Максима Решетникова и, скорее всего, сохранит место в верхней палате российского парламента.