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Главные новости Пермского края
18:27  24 июля 2017 0

Известному врачу предложили стать сенатором от Пермского края

Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург, больница, врач, доктор
Кандидат в губернаторы сделал ставку на доктораФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Пермскому заслуженному врачу предложено побороться за место в Совете Федерации. Однако сам доктор сообщил «URA.RU», что не верит в шансы стать сенатором.

Кандидат в губернаторы Пермского края от «Партии Великое Отечество» Олег Хараськин на своей странице в Facebook сообщил, что предложил стать кандидатом в сенаторы заслуженному врачу России, кандидату медицинских наук, экс-начальнику краевого госпиталя для ветеранов Валерию Агафонову.

«Почему именно медик? Потому что вижу, какое бедственное положение сложилось сегодня в этой сфере. Эта крайне сложная и требующая высочайшей квалификации управления отрасль — в тяжелейшей стагнации. А Валерий Алексеевич еще во времена Пермской области много лет отдал работе именно в сфере управления, и управления первичным звеном медицинской помощи — муниципальным», — написал Хараськин.

Сам Валерий Агафонов пояснил «URA.RU», что поддерживает кандидата, но не верит в шансы стать сенатором: «Я глубоко уважаю Олега Хараськина и готов оказать ему поддержку. Но надо реально смотреть на вещи и не заниматься шапкозакидательством. Речь о формальной процедуре, которую должен пройти каждый кандидат в губернаторы».

Валерий Агафонов (справа) пока не спешит переезжать в кабинет сенатора
Фото со страницы Олега Хараськина в Facebook

В настоящее время продолжается процедура сдачи документов для регистрации на выборах. Каждый из семи кандидатов должен пройти муниципальный фильтр (сдать в свою поддержку подписи 6% депутатов из 75% муниципалитетов Прикамья) и предложить три кандидатуры на место в Совете Федерации.

На сегодняшний день представителем исполнительной власти Пермского края в Совете Федерации остается Андрей Климов, который был депутатом Госдумы в период 1999—2012 годов. Климов возглавляет подкомитет по взаимодействию со странами БРИКС. По информации источников «URA.RU», действующий сенатор войдет в «тройку» врио губернатора Максима Решетникова и, скорее всего, сохранит место в верхней палате российского парламента.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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