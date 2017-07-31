Жители Перми бурно обсуждают на просторах соцсетей появление НЛО в небе над Прикамьем. Мнения обитателей местных пабликов «Вконтакте» разделились: одни считают, что объект — всего лишь след от самолета, другие готовятся к вторжению пришельцев.
По свидетельству автора ролика, вызвавшего ожесточенные споры, объект провисел без движения в небе над Нытвенским районом не менее 30 минут, но как только мужчина попытался заснять НЛО, «корабль» начал удаляться. Пользователи паблика «Подслушано Пермь» утверждают, что объект был виден и в других частях Пермского края.
Несколько участников дискуссии пришли к выводу, что светящийся шар — обыкновенный след от реактивных двигателей самолета, подсвеченный солнцем на закате, часть аудитории предположила, что объект — остатки спутника, вошедшие в атмосферу. Однако большинство принялось троллить автора сообщения: «Они уже здесь. Одевай фольгу на голову что бы они не услышали, о чем ты думаешь!», «Вряд ли НЛО заинтересуется Нытвенским районом», «Самолёт директора РЕН ТВ», «Видео Огонь, я даже разглядел как гуманоид рукой махал из кабины».