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Главные новости Пермского края
07:40  31 июля 2017 0

«Они уже здесь». В небе над Прикамьем замечен корабль пришельцев. ФОТО, ВИДЕО

В Прикамье замечен НЛОФОТО: паблик "Подслушано Пермь"

Жители Перми бурно обсуждают на просторах соцсетей появление НЛО в небе над Прикамьем. Мнения обитателей местных пабликов «Вконтакте» разделились: одни считают, что объект — всего лишь след от самолета, другие готовятся к вторжению пришельцев.

По свидетельству автора ролика, вызвавшего ожесточенные споры, объект провисел без движения в небе над Нытвенским районом не менее 30 минут, но как только мужчина попытался заснять НЛО, «корабль» начал удаляться. Пользователи паблика «Подслушано Пермь» утверждают, что объект был виден и в других частях Пермского края.

Несколько участников дискуссии пришли к выводу, что светящийся шар — обыкновенный след от реактивных двигателей самолета, подсвеченный солнцем на закате, часть аудитории предположила, что объект — остатки спутника, вошедшие в атмосферу. Однако большинство принялось троллить автора сообщения: «Они уже здесь. Одевай фольгу на голову что бы они не услышали, о чем ты думаешь!», «Вряд ли НЛО заинтересуется Нытвенским районом», «Самолёт директора РЕН ТВ», «Видео Огонь, я даже разглядел как гуманоид рукой махал из кабины».

Сергей Макеев
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