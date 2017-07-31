{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 июля 2017
30 июля 2017
06:29  31 июля 2017 0

Число украинских абитуриентов в вузах России выросло на 30%

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, лекция, учеба, студенты, студенты на лекции
Украинские студенты все охотнее едут учиться в РоссиюФото: depositphotos.com © URA.RU

Выпускники украинских школ все чаще проявляют интерес к российским вузам. По данным «Известий», число абитуриентов из Украины выросло более чем на треть по сравнению с прошлогодними показателями.

По данным Россотрудничества, на 2017/18 учебный год для украинских абитуриентов выделено 474 квоты на бюджетные места в высших учебных заведениях России. В следующем году эта цифра увеличится еще на 50 мест. На данный момент заявки уже поступили от 1328 молодых жителей незалежной при прошлогоднем показателе в 889 человек. Отбор кандидатов проходит поэтапно: сначала в посольстве России в Киеве, а позже в самих вузах.

«Когда власти в Киеве целенаправленно формируют в украинском обществе негативный образ России, молодежь, по идее, должна отвернуться. Однако, как показывает статистика, интерес к российскому образованию не только не падает, но, напротив, растет. Любопытно, что большинство из поступивших в российские вузы украинцев после защиты диплома не возвращаются на родину, — сказал «Известиям» собеседник, знакомый с процессом отбора украинских абитуриентов.

Косвенно сложившееся положение подтвердила и украинская сторона. В частности, глава украинского центра карьерного развития Stud-Point Владимир Швец в беседе с немецкими СМИ признался, что по статистике трое из 5 украинских бакалавров ищут возможность продолжить образование за границей.

«Увеличение квот — совершенно правильная политика. Мы должны помогать украинцам, желающим поступить на бюджетные места в России. Они едут сюда не только потому, что тянутся к России, но и потому, что на Украине фактически запрещен русский язык для официального употребления и уж тем более для обучения в вузах. Что еще делать людям, которые всю жизнь учились на русском? — заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров