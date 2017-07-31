Число украинских абитуриентов в вузах России выросло на 30%

Выпускники украинских школ все чаще проявляют интерес к российским вузам. По данным «Известий», число абитуриентов из Украины выросло более чем на треть по сравнению с прошлогодними показателями.
По данным Россотрудничества, на 2017/18 учебный год для украинских абитуриентов выделено 474 квоты на бюджетные места в высших учебных заведениях России. В следующем году эта цифра увеличится еще на 50 мест. На данный момент заявки уже поступили от 1328 молодых жителей незалежной при прошлогоднем показателе в 889 человек. Отбор кандидатов проходит поэтапно: сначала в посольстве России в Киеве, а позже в самих вузах.
«Когда власти в Киеве целенаправленно формируют в украинском обществе негативный образ России, молодежь, по идее, должна отвернуться. Однако, как показывает статистика, интерес к российскому образованию не только не падает, но, напротив, растет. Любопытно, что большинство из поступивших в российские вузы украинцев после защиты диплома не возвращаются на родину, — сказал «Известиям» собеседник, знакомый с процессом отбора украинских абитуриентов.
Косвенно сложившееся положение подтвердила и украинская сторона. В частности, глава украинского центра карьерного развития Stud-Point Владимир Швец в беседе с немецкими СМИ признался, что по статистике трое из 5 украинских бакалавров ищут возможность продолжить образование за границей.
«Увеличение квот — совершенно правильная политика. Мы должны помогать украинцам, желающим поступить на бюджетные места в России. Они едут сюда не только потому, что тянутся к России, но и потому, что на Украине фактически запрещен русский язык для официального употребления и уж тем более для обучения в вузах. Что еще делать людям, которые всю жизнь учились на русском? — заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.