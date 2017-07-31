Самым богатым российским бизнесменом, по мнению Forbes, стал владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он обошел неоднократного лидера рейтинга, совладельца «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона.
Состояние Мордашова, по информации Forbes, оценивается в 16,8 млрд долларов, а Михельсона — в 16,2 млрд долларов. Третье место в рейтинге занимает глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, получивший за годы работы 16,1 млрд долларов.
Причина смены лидера рейтинга богатейших жителей России в падении акций «НОВАТЭКа». Акции компании оценивались по 13,3 доллара за штуку, 31 июля цена снизилась до 10,2 доллара, сообщает Национальная служба новостей.