Рябков раскрыл, что должны сделать США, чтобы Москва вернулась к ДСНВ

Рябков: без кардинальных изменений в политике США перспективы ДСНВ отсутствуют
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Рябков высказался насчет перспектив сохранения ДСНВ
Рябков высказался насчет перспектив сохранения ДСНВ Фото:

Без кардинальных изменений в политике Соединенных Штатов по отношению к России, перспективы сохранения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отсутствуют. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Если не произойдет кардинальных изменений в политике США на российском направлении, то никаких перспектив сохранения ДСНВ не будет", — заявил Рябков. Цитату приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ еще в 2023 году. Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства.

Ранее эксперты отмечали, что США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций с России, но только в обмен на определенные уступки со стороны РФ. Об этом URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, к уступкам, которые могут заинтересовать Вашингтон, относятся вопросы иранской ядерной программы и украинского конфликта.

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Без кардинальных изменений в политике Соединенных Штатов по отношению к России, перспективы сохранения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отсутствуют. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Если не произойдет кардинальных изменений в политике США на российском направлении, то никаких перспектив сохранения ДСНВ не будет", — заявил Рябков. Цитату приводит РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ еще в 2023 году. Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Ранее эксперты отмечали, что США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций с России, но только в обмен на определенные уступки со стороны РФ. Об этом URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, к уступкам, которые могут заинтересовать Вашингтон, относятся вопросы иранской ядерной программы и украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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