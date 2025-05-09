Рябков раскрыл, что должны сделать США, чтобы Москва вернулась к ДСНВ

Без кардинальных изменений в политике Соединенных Штатов по отношению к России, перспективы сохранения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отсутствуют. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Если не произойдет кардинальных изменений в политике США на российском направлении, то никаких перспектив сохранения ДСНВ не будет", — заявил Рябков. Цитату приводит РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ еще в 2023 году. Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства.
Ранее эксперты отмечали, что США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций с России, но только в обмен на определенные уступки со стороны РФ. Об этом URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, к уступкам, которые могут заинтересовать Вашингтон, относятся вопросы иранской ядерной программы и украинского конфликта.
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