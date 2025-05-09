Путин поблагодарил ветеранов войны, прибывших на Парад Победы в Москве, за их подвиг
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Президент России Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади лично поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны, пожал им руки и выразил благодарность за их подвиг. Об этом сообщают журналисты.
«Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны», — передает РИА Новости. Сам парад начался в 10:00 по местному времени на Красной Площади. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
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