15:16 04 августа 2017 0

Фонд "Обвинская роза" предлагает облагородить сразу несколько километров береговой линии Фото: Анна Белкина

Пермский застройщик, который возводят 25-этажный жилой дом на берегу малой реки Мулянки в микрорайоне Парковый, пообещал, что не будет застраивать всю береговую линию. Даже наоборот — он намерен организовать там пляж и сквер. Ну и, возможно, стоянку. Активисты, выступающие в защиту малой реки, не верят строительной фирме — они считают, что это лишь уловка, чтобы получить разрешение на дальнейшую застройку берега.

Три земельных участка вдоль береговой линии Мулянки отданы в аренду двум строительным фирмам. С одной из них, «Каменным цветком», который собирался возводить магазин промтоваров, мэрия решила расторгнуть договор. Второй, «Интер-Инвест-Строй», который принадлежит строительной группе «Развитие», уже строит 25-этажный дом. В аренде у этого застройщика находится еще один участок, где в данный момент стоят частные дома, которые суд признал самостроем и постановил снести. Общественники уверены, что на месте этих построек «Интер-Инвест-Строй» намерен возвести очередную многоэтажку, однако в СГ «Развитие» уверяют, что у них в планах нет дальнейшей застройки территории. Более того, в компании говорят, что намерены провести работы по облагораживанию берега.

«Общественная зона будет включать в себя подход к благоустроенной набережной, возможно, пляж. Также, может быть, на части территории будет перехватывающая парковка. Сейчас никаких строительных действий мы не производим. Просто мы хотим за свой счет разработать эту территорию и чтобы она в итоге была закреплена как общественная. Земельных участков под строительство на этой территории сформировано не будет — мы ответственные застройщики», — пояснили «URA.RU» в СГ «Развитие». По словам собеседника, в проект планировки будет включен и участок, который находится в аренде у «Каменного цветка» и договор по которому намерена разорвать городская администрация. При этом на участок, где сейчас находятся частные дома, у «Развития» нет вообще никаких планов и сносить постройки компания не намерена.

Однако активисты, которые защищают берег Мулянки, не верят в обещания застройщика. «„Интер-Инвест-Строй“ хочет объединить участки с целью дальнейшей застройки берега, — считает президент фонда культурного и природного наследия „Обвинская роза“ Елена Плешкова. — Сейчас застройщик действительно намерен разработать проект планировки береговой линии, но лишь для того, чтобы получить от городских властей разрешение на строительство на арендуемом им участке». Общественники готовят свой проект благоустройства берега Мулянки до самой Камы. Он будет включать в себя пляж для инвалидов, парк, оборудованную станцию для байдарочников, где будет также возможность взять в аренду лодку и даже заняться водным слаломом. Оба проекта: и общественников, и застройщика — будут рассмотрены на общественных слушаниях.