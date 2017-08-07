Бывший владелец завода АМУР Павел Чернавин оправдан в зале суда. Это стало неожиданностью для стороны обвинения — она просила для топ-менеджера семь лет лишения свободы.
Чернавину вменялось нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса — 159 («Мошенничество») и 176 («Незаконное получение кредита»). Прокуратура считала, что экс-владелец предприятия был незаконно включён в реестр кредиторов, а также принял незаконное решение взять на завод кредит в 12,5 миллиона долларов.
Подоплека дела такова: с 2009 года на предприятии была введена процедура наблюдения, но в 2010-м оно сумело заключить выгодный контракт с Минобороны России на ремонт, модернизацию и переоборудование автомобилей. Гособвинение считало, что топ-менеджеры ввели в заблуждение представителей военного ведомства, не сообщив, что у завода нет возможности в назначенные сроки выполнить заказ. В марте и апреле 2010 года заказчик перечислил на счет «АМУРа» полную стоимость контрактов — 163,2 млн рублей и 330 млн рублей. Сами обвиняемые утверждали, что первый контракт выполнен частично. Из поступивших средств 389,5 млн рублей топ-менеджеры пустили на налоги и погашение долгов по зарплатам. Ранее «URA.Ru» сообщало, что из 600 машин, которые по контракту Минобороны должно было поставить на завод для ремонта, пришло только 116. Но вины предприятия в неисполнении условия госконтракта нет, и это удалось доказать.
Дело экс-руководителя и совладельца ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Павла Чернавина прокуратура вела с 2013 года. За хищение 1,2 млрд рублей ему грозит 10 лет лишения свободы.
Параллельно с делом Чернавина рассматривались дела и других топ-менеджеров завода — например, Юрия Афанасьева — гендиректора обанкротившегося предприятия «Автомобили и моторы Урала». Он обвиняется по статье 165. часть 2, в причинении ущерба группой лиц в особо крупном размере. По этой статье был осужден финдиректор предприятия Валерий Хомяков.
Завод «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) — это проект по сборке в Новоуральске грузовых автомобилей, с 2011 года находится в процедуре банкротства. Общий долг предприятия перед контрагентами — 4,5 млрд рублей. В настоящий момент идет реализация активов проблемного предприятия. Имущество продается по цене в разы ниже рыночной.