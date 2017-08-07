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Главные новости Челябинской области
14:00  07 августа 2017 1

Ушел из жизни известный челябинский кинодраматург

Жизнь Владимира Петрова оборвалась на 69-м годуФото: Facebook Алексей Серебряков

Во время отдыха в Анапе внезапно остановилось сердце челябинского кинодраматурга Виктора Петрова. О смерти сценариста и организатора скаутского движения на Южном Урале сообщил на своей странице в Facebook его ученик и друг Алексей Серебряков.

«Ушёл из жизни мой друг, старший товарищ сценарист Виктор Дмитриевич Петров. Сердечный приступ», — написал Алексей.

Каждое лето Петров организовывал для челябинских детей скаутские лагеря. Последняя смена традиционно проходила в Анапе. В этом году сердце 69-летнего сценариста не выдержало нагрузки и сильной жары у моря.

Виктор Петров, отучившись на строительном факультете ЧПИ, поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. Его первой серьезной работой стал фильм «Рычаги», получивший Большой приз на международном фестивале в Германии. Затем успех принес кинороман «Человек со свалки» (1991 год), который показали по телевидению во многих странах мира на разных континентах. А фильм «Барак», в котором снялись Леонид Ермольник, Евгений Сидихин, Наталья Егорова, собрал 16 высших наград на престижных фестивалях мира. За сценарий к этому фильму челябинец получил в 2001 году Государственную премию России, сообщается на сайте «Кино-Театр».

Прощание с челябинским сценаристом пройдет в понедельник, 7 августа, на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. В Северной столице сейчас живут его супруга и дети.

Нина Калинина
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