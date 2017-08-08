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08 августа 2017
07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
19:28  08 августа 2017 0

На Урале подросток умер в лагере во время тренировки

В лагере на днях началась четвертая сменаФото: zarya66.ru

16-летний юноша умер в Свердловской области во время тренировки по боевому искусству. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Несчастный случай произошел днем 8 августа на территории детского лагеря «Заря» в 25 километрах от города Асбеста. Подросток умер прямо во время тренировки по боевому искусству.

«Для того, чтобы наиболее тщательно выяснить все обстоятельства инцидента следственным путём, по факту данного происшествия СО по городу Асбест возбуждено уголовное дело по статье „причинение смерти по неосторожности“. На месте происшествия работают следователь районного отдела СКР по Свердловской области, судебный медицинский эксперт и полиция», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по региону.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, тело погибшего направлено на вскрытие. Следствию предстоит выяснить возможные причины и условия, которые привели к смерти школьника. В частности, будет устанавливаться, проводилось ли медицинское обследование подростка перед допуском к тренировке, при каких именно обстоятельствах наступила смерть молодого человека.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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