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09 октября 2017
08 октября 2017
03:12  09 октября 2017 0

«Из-за последних событий». США приостановили выдачу виз для граждан Турции

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, религия, стамбул, флаг турции, достопримечательности турции, площадь долмабахче от босфор
На прошлой неделе в Стамбуле был арестован сотрудник американского генконсульства - его подозревают в связях с террористамиФото: depositphotos.com

Правительство США приняло решение приостановить выдачу неиммиграционных виз для граждан Турции. Поводом к подобному шагу стали некие «последние события», говорится в сообщении посольства в США в Турции.

«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала, — говорится в опубликованном американской дипмиссией в Анкаре заявлении. — Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции».

Как сообщает телеканал 360, под «последними событиями» следует понимать арест турецкими властями американского дипломата Метина Топуза. Сотрудник генконсульства США был задержан по подозрению в связях со сторонниками Фетхуллаха Гюлена. Его, в свою очередь, в Турции считают идеологом попытки государственного переворота в июле 2016 года. Гюлен, кстати, постоянно проживает в США.

Ранее Метин Топуз был арестован по решению суда в Стамбуле, сообщает RT.

Евгений Александров
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