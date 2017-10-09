Правительство США приняло решение приостановить выдачу неиммиграционных виз для граждан Турции. Поводом к подобному шагу стали некие «последние события», говорится в сообщении посольства в США в Турции.
«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала, — говорится в опубликованном американской дипмиссией в Анкаре заявлении. — Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции».
Как сообщает телеканал 360, под «последними событиями» следует понимать арест турецкими властями американского дипломата Метина Топуза. Сотрудник генконсульства США был задержан по подозрению в связях со сторонниками Фетхуллаха Гюлена. Его, в свою очередь, в Турции считают идеологом попытки государственного переворота в июле 2016 года. Гюлен, кстати, постоянно проживает в США.
Ранее Метин Топуз был арестован по решению суда в Стамбуле, сообщает RT.