Трехмесячный младенец умер в доме ребенка в Кудымкаре (Пермский край). Возможно, причиной смерти малыша стала плохая наследственность.
Трагедия произошла 7 октября. «Сейчас по факту смерти младенца проводится проверка», — рассказал «URA.RU» сотрудник пресс-службы краевого СУ СКР Андрей Олин. В пермском Минздраве не стали комментировать происшествие, сославшись на закон, охраняющий врачебную тайну. В краевом Минсоцразвития попросили написать запрос.
По информации 59.ru, у малыша было слабое здоровье — за свою короткую жизнь он успел несколько раз полежать в больнице. Издание отмечает, что его мать, оставившая сына в больнице, выпивает — возможно, именно этот фактор сыграл свою роль в трагедии.