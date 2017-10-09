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Главные новости Пермского края
14:24  09 октября 2017 1

В доме ребенка на севере Пермского края умер младенец

Форум ОНФ
Возможно, причиной смерти малыша стала плохая наследственностьФото: Антон Белицкий © URA.RU

Трехмесячный младенец умер в доме ребенка в Кудымкаре (Пермский край). Возможно, причиной смерти малыша стала плохая наследственность.

Трагедия произошла 7 октября. «Сейчас по факту смерти младенца проводится проверка», — рассказал «URA.RU» сотрудник пресс-службы краевого СУ СКР Андрей Олин. В пермском Минздраве не стали комментировать происшествие, сославшись на закон, охраняющий врачебную тайну. В краевом Минсоцразвития попросили написать запрос.

По информации 59.ru, у малыша было слабое здоровье — за свою короткую жизнь он успел несколько раз полежать в больнице. Издание отмечает, что его мать, оставившая сына в больнице, выпивает — возможно, именно этот фактор сыграл свою роль в трагедии.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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