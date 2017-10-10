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10:47  10 октября 2017 0

Внимание! В ХМАО прогнозируют снежный ураган

Яхты, ураган, горнолыжный курорт, горы, солнце, солнечная система, ураган, воронка, торнадо, природные катаклизмы, штормовой ветер, циклон
МЧС предупреждает - на ХМАО надвигается снежная буряФото: depositphotos.com © URA.RU

В ХМАО ожидаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным ведомства, в ближайшие дни на территории Югры местами ожидаются дожди с мокрым снегом и ветер порывами до 12-17 метров в секунду. В МЧС предупреждают о возможных происшествиях — авариях на объектах энергетики, а также повреждениях кровли жилых домов и строений.

По словам спасателей, порывы ветра лучше всего переждать в помещении, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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