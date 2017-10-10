Внимание! В ХМАО прогнозируют снежный ураган

В ХМАО ожидаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.
По данным ведомства, в ближайшие дни на территории Югры местами ожидаются дожди с мокрым снегом и ветер порывами до 12-17 метров в секунду. В МЧС предупреждают о возможных происшествиях — авариях на объектах энергетики, а также повреждениях кровли жилых домов и строений.
По словам спасателей, порывы ветра лучше всего переждать в помещении, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.