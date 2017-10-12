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Главные новости Пермского края
16:02  12 октября 2017 0

Команда Путина в Перми рискует прекратить существование

Безработица. Клипарт., безработица, поиск работы, объявления, вакансии
На биржу труда скоро могут прийти два десятка пермских спортсменовФото: Анна Майорова © URA.RU

Пермская волейбольная команда «Прикамье» в любой момент может прекратить существование. В пресс-службе клуба «URA.RU» подробно рассказали о своих финансовых проблемах.

Волейбольный клуб «Прикамье» обратился за финансовой помощью к своим болельщикам, поскольку в настоящее время не может оплатить даже организацию домашних матчей. При этом сократить расходы возможности нет — персонал клуба уже не получает зарплат, в этом году уже была распущена группа поддержки (восемь человек и руководитель коллектива), долги за аренду игровых площадок превышают 2,5 млн рублей.

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Пока команде идут на встречу и разрешают проводить матчи в спорткомплексе им. В.П. Сухарева. Организация одного домашнего тура (два матча) с учетом оплаты аренды площадки и работы судей составляет в среднем порядка 200 тысяч рублей.

Что касается бюджета региона, то для «Прикамья» в нем предусмотрены 18 млн рублей по программе 50/50: чтобы получить рубль из бюджета, необходимо привлечь рубль спонсорских денег. Эти средства клуб уже получил и направил на покрытие долгов.

В этом сезоне «Прикамье» выиграло первые шесть матчей, после чего отказалось от выезда в Барнаул из-за отсутствия средств. Итог — два технических поражения и падение в середину турнирной таблицы. Сейчас клубу грозит закрытие — в этом случае безработным станет 21 человек, включая игроков, тренеров и административный персонал.

Ранее «URA.RU» уже рассказывало о серьезных финансовых проблемах, возникших у ВК «Прикамье». Еще до старта сезона директор и главный тренер клуба Владимир Путин заявлял, что у команды отсутствуют необходимые средства.

Стефан Савелли
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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