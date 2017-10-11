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Главные новости Пермского края
11:35  11 октября 2017 0

Путин просит пермяков «скинуться» на волейбольный клуб

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Спасение спорта стало делом простых пермяковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские волейболисты отказались от выездных матчей из-за отсутствия финансирования, а теперь ищут средства на проведение хотя бы домашних игр. Собрать необходимую сумму теперь просят простых болельщиков.

Волейбольный клуб «Прикамье», выигравший первые шесть матчей в новом сезоне, сообщает, что ему засчитаны два технических поражения. Причина — отказ от поездки в Барнаул на матчи четвертого тура чемпионата России.

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Выездные соревнования сорвались из-за отсутствия средств у «Прикамья» — игроки просто не смогли поехать в Барнаул. Под угрозой срыва теперь и пятый тур, матчи которого должны пройти в Перми 21 и 22 октября. Долг клуба за аренду игровых площадок уже превышает 2,5 млн рублей. Но пока «Прикамью» идут на встречу — матчи разрешат провести с спорткомплексе им. В.П. Сухарева.

«Клуб обращается к болельщикам с просьбой помочь собрать необходимое количество средств для проведения очередного домашнего тура. Обратиться можно в бухгалтерию „Прикамья“ на стадион „Энергия“», — указано в сообщении волейболистов.

Ранее «URA.RU» уже рассказывало о серьезных финансовых проблемах, возникших у ВК «Прикамье». Еще до старта сезона директор и главный тренер клуба Владимир Путин заявлял, что у команды отсутствуют необходимые средства.

Что касается бюджета региона, то для «Прикамья» в нем предусмотрены 18 млн рублей по программе 50/50: чтобы получить рубль из бюджета, необходимо привлечь рубль спонсорских денег. В министерстве спорта ранее сообщили, что ведомство выполнило все обязательства перед волейболистами.

Стефан Савелли
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