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13 октября 2017
12 октября 2017
10:27  13 октября 2017 0

Рубль снова ослабнет. Эксперты прогнозируют падение уже в ближайшие дни

Деньги. Клипарт. Тюмень, купюры, ножницы, деньги, расходы, рубли
Причин для ослабления российской валюты несколькоФото: Николай Бастриков © URA.RU

Процесс ослабления рубля будет запущен уже в ближайшие дни. Об этом сообщают эксперты «Российской газеты».

По словам главы департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислава Вернера, пятница, 13 октября, может ознаменоваться ростом доллара до 58 рублей и выше, а евро — до 68,7 рубля. В течение следующей недели «прибавка» составит от 50 копеек до одного рубля. Поворотным моментом может стать отчет по динамике потребительских цен в США (ожидаемый прирост на 0,6 процента в месяц, в годовом исчислении — на 2,3 процента). Вторая причина для ослабления российской валюты — практически 100-процентная вероятность повышения ключевой ставки ФРС. Соответственно, у инвесторов появится больше оснований вернуть капитал домой, в США.

Иммунитет рубля в настоящий момент практически исчерпан. Ожидается очередное снижение ключевой ставки из-за снижения инфляции в России до 3 процентов.

«Скептично оценивать перспективы рубля заставляет и ситуация на рынке энергоносителей, где в конце сентября мог быть достигнут потолок цен», — подчеркнул Станислав Вернер.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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