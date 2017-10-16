21:59 16 октября 2017 0

Стремление чиновника вернуться из Москвы на родину вызваны непростой политической ситуацией в столице. Он не знает, во что ввязывается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На участие в конкурсе по выборам главы Серова заявилось всего 3 человека. Среди них действующий мэр Елена Бердникова, «варяг» Александр Малков и непубличный начальник управления производственно-технического комплекса ПАО «Надеждинский металлургический завод» Владимир Чертовиков. Как сообщают источники «URA.RU», региональные власти сделали все возможное, чтобы исключить в муниципалитете конкурентную борьбу за пост главы. Перестраховаться решили после сентябрьской кампании, когда политический скандал в Серове, обернувшийся уголовным делом, прогремел на всю страну.

Самым неожиданным участником конкурса стал ведущий инженер отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа» 35-летний Александр Малков. Он родился в Серове, но вот уже 7 лет живет в российской столице.

При каждом удобном случае кандидат в мэры указывает, что госучреждение, в котором он работает, находится при правительстве Москвы.

Однако в Серове всерьез его заявление не воспринимают. «На самом деле его компания — это небольшая структура типа ЖЭКа в одном из районов Москвы. У [Сергея] Собянина таких пару сотен. Естественно, что столичный мэр Малкова не знает и никак не поддерживает», — говорит источник «URA.RU» в гордуме Серова.

Александра Малкова не воспринимают всерьез Фото: личная страница Александра Малкова в Facebook

Он также уточнил, что изначально Малкова расценивали, как кандидата экс-мэра Владимира Анисимова, с именем которого и был связан скандал в Серове во время прошедших губернаторских выборов. Как ранее писало «URA.RU», он возглавил оппозицию и стал работать против «Единой России» и команды губернатора. В итоге оппозиционные кандидаты украли листовки правящей партии и попытались их уничтожить в бетономешалке. По данному факту заведено уголовное дело. «Но, как выяснилось, Анисимов его не знает. Похоже, парень просто решил засветиться в политической повестке города. Возможно, хочет реализовать политические амбиции, создать задел на будущее», — считает собеседник. Дозвониться до Александра Малкова и Владимира Анисимова не удалось: они оба не отвечали на звонки.

Ставленника градообразующего «Надеждинского металлургического завода» (входит в структуру УГМК) Владимира Чертовикова в Серове считают техническим кандидатом Бердниковой. «Есть опасение, что Малков может сняться. Чтобы конкурс не отменили и Бердникова благополучно избралась, завод выдвинул Чертовикова. Он человек совершенно непубличный, в городе о нем никто не слышал. Мэрских амбиций у него нет», — пояснил источник в региональной администрации.

С таким составом кандидатов в Серове никто не сомневается, что на пост главы переизберется Елена Бердникова.

Директор департамента по местному самоуправлению Свердловской области Наталья Соколова тоже считает действующего мэра достойной выдвижения на очередной срок. «Она уже вошла в курс дела, все знает в своем городе, представляет, как решать проблемы. Новому человеку придется только год знакомиться с ситуацией», — ранее заявила она нашему агентству.